「信的是外國人的神」傳中共取締教會聚會點：怕裡應外合造反

2019-09-24 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中共打壓宗教時有所聞，長期關注中國人權的《寒冬》今刊文表示，中共疑憂基督教思想深入人心威脅到統治，對於私設聚會點予以嚴格打擊，並稱官員取締家庭教會聚會點時，常把「不許信神，要信就信共產黨」掛在嘴邊。

《寒冬》報導，江西省上饒市一處家庭聚會點負責人透露，5月他被帶去派出所時，曾被恐嚇不登記屬非法聚會、再發現就坐牢，並稱審訊時被告知，「你們信的是外國人的神，現在國家正跟外國有分歧，就怕你們裡應外合造反，對共產黨不利」，不過他不願加入中共管控的三自並拒登記，接著聚會點就被強關。

不僅如此，報導表示，江西某縣委統戰部3月曾發文要求加強農村意識形態工作，疑即解決基督教在農村地區私設聚會點、擴建教堂等問題，並進行地毯式搜索、集中整治，而上級將不定期巡查、追責取締不力。

報導指出，該省其他地方也有出現類似文件，並稱光3到4月，九江市永修縣傳出12處基督教聚會點被取締，其中位於該縣的生命之光家庭教會聚會點被查出後，其名字、十字架就被拆、關閉，負責人似也得簽署停止活動的承諾書。

此外，報導提到，部分地方政府自3月以來，還要求若發現私設聚會點，要施壓負責人、傳道人，甚至是房東限期整改，未到位的依法取締，宗教部門恐對房東等人祭出處罰。據稱有些房東被威脅「再租房給信徒就抓捕」，部分將家中設為據點的信徒則被警告「取消工資或低保」。

報導提及，不只家庭聚會點，3至4月宜春市袁州區疑有至少14處三自聚會點被迫關閉，無處可聚會的信徒只好躲去某家屋簷下，但政府人員卻威脅再聚會就拆房，令人不寒而慄。

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