反送中》爭民主 戴耀廷：現在年輕人願意做更大的犧牲

戴耀廷今日在臉書上發文表示，除了肯定「雨傘運動」是一場「革命」以外，也表示，年輕一代勇往直前的決心，令他感到羞愧。（圖擷取自臉書＿Tai Yiu Ting, 戴耀廷）

2019-09-23 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕「你們香港人爭取民主一定失敗，因為香港人你們都不願意犧牲。」香港大學法律系副教授戴耀廷是5年前佔領中環案並為此坐牢的運動領袖之一，在受訪時表示，面對過去台灣朋友質疑，「現在年輕人願意做更大的犧牲」。戴耀廷今日在臉書上發文表示，除了肯定「雨傘運動」是一場「革命」，也表示「看見年青一代一往無前的決心，我怎能不羞愧呢？」

根據《鏡週刊》報導，戴耀廷在日前受訪時表示，「以前一些台灣朋友常常跟我說：『你們香港人爭取民主一定失敗，因為香港人你們都不願意犧牲』。」對此，戴耀廷表示：「之前大家以為我們這種（占中九子）犧牲最大，但是現在年輕人願意做更大的犧牲。」

談起世代和香港文化幾十年的轉變，戴耀廷表示，「我1960年代出生，我們那代人，絕大部分人就是要賺錢，過很好的生活，我是例外。70年代，還是講經濟最重要，但已經比我們這一代多講一些民主。80年代可能談更多民主，90年代爭取民主、普世價值，比『只是講賺錢』的人更多了。97年出生後的人，許多都參與今天這運動，香港人的nature（本性）改變了。」

據報導，雨傘運動落幕5年，對於當前的尚未落幕的「反送中」運動，戴耀廷認為，「這場運動改變了很多人，尤其年輕一代。影響了下一代人的運動。所以即使這個運動不成功（當然，很多人不想聽這說法），我明白要改變中共，不是短時間內做得到的。但我們一定種下非常好的基礎。」

今日，戴耀廷在臉書上發文轉貼該訪問時表示，「以前我會說『雨傘運動』，但我現在會認同應稱5年前發生的那79天為『雨傘革命』。若那不是『革命』，我解釋不了為何能在5年後的今天，在香港每天都發生著大家見到的事。那場革命雖未能改變制度，但肯定已是在人心中起了一場革命。或許我與我那一代人都是太保守，即使要向前走也不敢走得太大步。看見年青一代一往無前的決心，我怎能不羞愧呢？」

香港已證明行不通 台灣人不會接受一國兩制

在訪問中，戴耀廷對台灣讀者表示，「蔡總統說得很對。一國兩制，台灣人民不會接受，香港證明這個（一國兩制）行不通的。」戴耀廷認為，「而且也沒有理由，你（台灣）已經可以選總統，你為什麼要去把它變成一國兩制的制度呢？」

戴耀廷提醒，香港和台灣在和中共打交道時都犯下了一個錯，那就是過於依賴中國作為經濟發展的火車頭，每當香港或台灣與中國的關係不好時，經濟就會出現問題。

戴耀廷認為，從中美貿易戰等事件就可以看出來，其實中共政權其實不如想像中的強大或穩定，「所以我在香港說，最重要的是，香港人是要準備好去面對大陸的變動。我想台灣人應該比香港人準備得更好，因為你們已經有你們自己的制度，但是我們還沒有。所以我們的挑戰是在這大轉變還沒來之前，去準備。」

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