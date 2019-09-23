翻臉不認人！索國總理嗆：台灣36年來未積極投資索羅門

2019-09-23 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕我國太平洋最大友邦索羅門群島16日與我國終止外交關係，今（21）日與中國正式建交，索國政府的決定引發民間不滿，在與中國建交前一刻，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）向國民辯稱，在政府尚未決定是否改變外交政策前，台灣主動跟索國斷交，同時聲稱可以從「一帶一路」中獲得巨大受益。

據《索羅門時報》報導，總理蘇嘉瓦瑞發表聲明對外表示為何選擇與中國建交，他首先感謝台灣在過去對索羅門的幫助，為了回報台灣，這36年來政府站在「站在176個聯合國成員國的對立面上」；蘇嘉瓦瑞稱，全世界除了16個不發達國家以外（含吉里巴斯），所有聯合國成員國都遵守2758號決議，承認「一中原則」。

他反問：「少數小國反對全球絕大多數國家的決定，究竟代表了誰的利益？」他還批評美國，干預索國政府內政，美方對其承諾加大援助的時機令人質疑，讓外界認為美援的前提是不與台灣斷交。

索國總理聲稱，台灣過去36年來並未積極投資索羅門群島，還批台灣的投資一直是為了政府與政治利益，辯在政府還未做出外交政策改變的決定前，台灣主動和索羅門群島斷交。

蘇嘉瓦瑞認為，台索去年貿易總額為1.42索幣（約新台幣5.3億），與同期中索貿易總額20億索羅門群島元（約新台幣75億）相比只佔很小一部份，蘇嘉瓦瑞最後強調，未來索羅門群島從中國「一帶一路」獲得巨大受益，大量的基礎設施開發，將直接促進索國城市和農村地區經濟發展。

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