《六人行》25歲了！喜劇經典歷久彌新 各廠帶粉絲重溫舊夢

2019-09-22 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕風靡全球的經典情境喜劇《六人行》（Friends）今（22）日邁入25週年紀念，這個10季的影集自1994首播以來，長期都是英國最受歡迎的情境喜劇，在Netflix的熱門榜上也時常有名，各方串流影音平台龍頭也不惜重本想要取得《六人行》的版權，如HBO已砸下4.25億美金（折合台幣約132億元）取得該片美國的串流播放權。

據《BBC》報導，《六人行》25週年紀念，許多廠商也藉此推出相關周邊讓粉絲重溫舊夢，如「樂高」（LEGO）就推出劇中主要場景咖啡廳的模型組，美國電影院也推出《六人行》25週年紀念放映會，甚至舉辦特展讓粉絲可以親身進入劇中場景體驗。

除此之外，與劇情有相關時尚品牌、台灣常簡稱Polo的母公司「雷夫‧羅倫」（Ralph Lauren），甚至推出聯名款系列服裝，令粉絲直呼簡直是風格「神複製」。

報導指出，《六人行》歷久彌新，共同製作人考夫曼（Marta Kauffman）4月就曾向媒體解釋該劇為何「長青」的原因，她說：「因為它不黑暗、不扭曲，不是在寫腐敗的人類。它是給人安慰的一部影集。」

據悉，許多《六人行》的粉絲都低於25歲，原因舉凡網路串流平台的興起、該劇輕鬆有趣的內容和情節，使得該劇的黏著度及「回頭率」都極高。青年學子之所以喜歡上《六人行》的原因，包括「劇情從不過時」、「讓人感到輕鬆且有切身之感」、「輕鬆幽默又不失深度的情節」以及「同學都在學校討論這部劇」等。

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