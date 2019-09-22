中國湖南貨車衝撞市集已知10死16傷 疑煞車失靈肇禍

2019-09-22 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省湘潭市今日（22日）發生重大交通事故，一輛貨車疑似煞車系統失靈，衝入滿是人潮的市集，造成現場一片狼藉、多人倒地，目前已知有10死亡、16人受傷。

根據中國媒體報導，今日上午8時40分許，湖南省湘潭市湘潭縣花石鎮有一輛貨車途徑花石鎮日華街時，在下坡路段失控，撞倒多名行人及大批商販。根據官方消息，目前已知有10人死亡、16人受傷，傷者已送醫治療。

肇事貨車是一輛砂石車，載了滿車沙，司機已被逮捕。警方透露，肇事原因可能與煞車失靈有關，詳細肇事原因仍待調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法