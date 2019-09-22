葉門叛軍宣布停止攻擊沙國！ 聯合國特使表達支持

2019-09-22 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）14日以多架無人機攻擊沙烏地阿拉伯國內2處重要產油設施，並引發大火。「青年運動」隨後於20日宣布停止對沙國的攻擊，聯合國葉門特使對此表達支持之意。

綜合外媒報導，「青年運動」最高政治委員會主席馬夏特（Mehdi al-Mashat）20日宣布，該組織會停止對沙烏地阿拉伯的一切攻擊行為，期盼以此作為和平倡議的一部份。但馬夏特也警告，若此倡議沒有獲得沙國的相對回應，他們保留收回倡議的權利。

沙烏地阿拉伯外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）昨（21）日作出謹慎回應，他表示「我們會透過行為而非言語來判斷對方，因此我們將看看他們是否真的這麼做」。

聯合國葉門特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則對「青年運動」的倡議表示支持，認為這傳達了「希望結束戰爭」的強烈訊息。他同時呼籲雙方利用此一機會採取必要措施，以減少暴力、軍事行動升級及其他無助於現況的言論。

葉門國內目前分裂成由沙國政府支持的政府軍，以及由伊朗政府支持的叛軍「青年運動」。「青年運動」掌控了葉門首都沙那（Sanaa）及國內部分地區，雙方內戰已長達5年之久。「青年運動」14日攻擊沙國產油設施，沙國及美國同聲譴責伊朗為幕後主使者。

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