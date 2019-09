9歲女童自製「起司護唇膏」 只為上課能偷吃！

2019-09-21 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國一位母親哈恩(Valerie Schremp Hahn)近日在推特上發文,寫下「我的9歲女兒為了在上課的時候吃起司,把起司裝進用完的護唇膏裡。」,還附上「起司護唇膏」的照片;這則貼文馬上被當地網友瘋狂轉載,網友們都稱讚女孩的「巧思」,能用如此特別又難以發現的方法來「偷吃」!

綜合外媒報導,哈恩在17日將女兒的「起司護唇膏」發到推特後,被網友瘋狂轉發、大讚她太有創意!但哈恩的9歲女兒「解釋」「起司護唇膏」並不是她發明的,而是她依照YouTube上的教學影片做出來的;她在父母親的允許下,將家中的「切達起司」切成條狀,裝進用肥皂洗乾淨的空護脣膏管裡,然後開始在上課的時候,偷偷的舔她自製的「起司條」。

據報導,一開始哈恩的女兒沒有告訴同學這個「秘密」,只是默默的偷舔,直到她告訴他們這其實是「起司」時,她的同學全都被她逗笑;而哈恩向媒體表示,女兒的老師完全沒有發現女兒做的2隻起司護唇膏,直到她主動向老師提及後,老師才發現、然後也覺得很有趣。

這位不願意公開姓名的9歲的女孩對自己的「爆紅」表示,「我只是做了讓大家印象深刻的事」以及「起司很棒!」;至於有些網友批評女孩上課「偷吃」的行為,哈恩則補充說明,女兒的學校其實上課是可以吃零食的,她會做「起司護唇膏」只是因為好玩!

My 9-year-old daughter has taken an old lip balm tube and filled it with cheese so she can eat it in class. pic.twitter.com/YEAqZx2wnr