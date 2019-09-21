9歲女童自製「起司護唇膏」 只為上課能偷吃！

美國一位母親哈恩（Valerie Schremp Hahn）近日在推特上發文，寫下「我的9歲女兒為了在上課的時候吃起司，把起司裝進用完的護唇膏裡。」，還附上「起司護唇膏」的照片。（圖擷取自推特）

2019-09-21 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位母親哈恩（Valerie Schremp Hahn）近日在推特上發文，寫下「我的9歲女兒為了在上課的時候吃起司，把起司裝進用完的護唇膏裡。」，還附上「起司護唇膏」的照片；這則貼文馬上被當地網友瘋狂轉載，網友們都稱讚女孩的「巧思」，能用如此特別又難以發現的方法來「偷吃」！

綜合外媒報導，哈恩在17日將女兒的「起司護唇膏」發到推特後，被網友瘋狂轉發、大讚她太有創意！但哈恩的9歲女兒「解釋」「起司護唇膏」並不是她發明的，而是她依照YouTube上的教學影片做出來的；她在父母親的允許下，將家中的「切達起司」切成條狀，裝進用肥皂洗乾淨的空護脣膏管裡，然後開始在上課的時候，偷偷的舔她自製的「起司條」。

據報導，一開始哈恩的女兒沒有告訴同學這個「秘密」，只是默默的偷舔，直到她告訴他們這其實是「起司」時，她的同學全都被她逗笑；而哈恩向媒體表示，女兒的老師完全沒有發現女兒做的2隻起司護唇膏，直到她主動向老師提及後，老師才發現、然後也覺得很有趣。

這位不願意公開姓名的9歲的女孩對自己的「爆紅」表示，「我只是做了讓大家印象深刻的事」以及「起司很棒！」；至於有些網友批評女孩上課「偷吃」的行為，哈恩則補充說明，女兒的學校其實上課是可以吃零食的，她會做「起司護唇膏」只是因為好玩！

My 9-year-old daughter has taken an old lip balm tube and filled it with cheese so she can eat it in class. pic.twitter.com/YEAqZx2wnr — Valerie Schremp Hahn ???? （@valeriehahn） 2019年9月17日

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