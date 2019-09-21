塔巴颱風向日本九州移動 注意航班異動

2019-09-21 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年第17號颱風塔巴（Tapah）在19日由熱帶性低氣壓增強為台風後，今（21）日侵襲日本沖繩縣，最高風速達時速180公里，至少造成18人受傷，上午一度造成2萬8500棟屋舍與建築物停電，今日上百個班機遭取消或延後起飛，中華航空也提醒，接下來往返日韓的部分航班時間可能有異動，請旅客注意最新動態。

日本氣象廳今日表示，塔巴颱風在上午最高風速達時速180公里，預估接下來會偏東行進，目前正朝九州方向移動，光是位於九州東南部的宮崎縣，今日早上就出現120毫米的時雨量，之後甚至可能會到達250毫米，而沖繩估計明日仍會持續下起豪雨，且波及範圍寬廣，朝鮮半島也可能受到影響。

綜合外媒報導，塔巴颱風今日在沖繩縣至少造成18人受傷，該縣30個行政區中約有2萬8500棟屋舍與建築物停電，截至今日晚上6點半，停電建築約降至9200棟。日本氣象廳已發布豪雨警報，沖繩縣政府也對33萬名居民發出疏散勸導，並呼籲民眾嚴加防範。

包含中華航空與長榮航空在內，今日已有上百個往返沖繩的班機遭取消或延後起飛，華航也提醒，因塔巴颱風接近日本及韓國地區，接下來往返日韓的部分航班時間可能有異動，建議旅客前往機場前先掌握最新航班動態。

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