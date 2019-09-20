「推特」再刪6國假帳號 中國佔最多

2019-09-20 23:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕社群網站「推特」（Twitter）20日宣布，已關閉逾萬個散播假新聞，或替各國政府宣傳的帳號，涉及國家涵蓋中國和香港、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、西班牙、厄瓜多和埃及等6國。

綜合外媒報導，推特的網路安全團隊在新一輪行動中，一共刪除或暫停10112個帳號，其中光是「由中國政府支持」的帳號就佔4302個，主要是「在香港的抗爭行動中製造不和」。推特上月才宣布移除或暫停逾20萬個中國帳號，指這些帳號在中國政府支持下，散布抹黑香港「反送中」的假消息。

美國哈佛大學政治學者金恩（Gary King）的研究團隊曾分析，中國「五毛黨」一年約製造近4.5億則假新聞，且發文者有99％都來自中國政府各局處的帳號，顯示中國「婉君」可能由中國政府機關公務員兼任，而非外界猜測的一般網友。

此外，另有4258個源自阿拉伯聯合大公國的帳號也遭刪除，被指經常針對葉門內戰，以及伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）發布錯誤資訊。267個源自阿聯或埃及的帳號也被移除，原因是散播卡達、伊朗的誤導性訊息。6個來自沙烏地阿拉伯的帳號，則因誇大支持政府的言論，而被刪除。

厄瓜多和西班牙也分別有1019和259個帳號被移除。推特指出，辨識及阻絕假帳號的行動仍持續進行，未來數月還會封鎖更多問題帳號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法