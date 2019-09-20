全球最大示威！ 156國學童串連「氣候罷課」救地球

2019-09-20 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕在16歲瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）的號召下，接下來一週預計至少156個國家陸續舉行超過5000場活動，進行罷工罷課，響應氣候行動，目的是希望全球學童出面，說服成人更認真看待氣候變遷一事。外媒指出，這是有史以來規模最大的氣候示威活動。

綜合外媒報導，2019年聯合國氣候行動峰會23日將在紐約登場，而今（20）日起至27日，全球學童闔上教科書，響應「氣候罷課（Climate Strike）」行動，訴求是要求政治人物和企業正視科學家的警告，採取果斷行動阻止全球暖化。最大亮點是紐約市，約1800間公立學校的110萬名學生已獲准不用到校。

瑞典16歲亞斯伯症少女桑柏格是知名氣候活動家，從她臉書可以看到，各國陸陸續續展開活動，澳洲雪梨、德國柏林、英國倫敦、南非開普頓、巴基斯坦伊斯馬巴德、烏干達瓦基索區、希臘雅典、泰國、印度等，集會現場更是人山人海，就連南極洲也將是活動據點之一。

據本報報導，台灣今天也有許多學生響應，氣象專家彭啟明指出，氣候變遷已經是發生中的事情，因此民眾應要求政治人物提出氣候變遷對策，唯有壓力夠大，才會受到重視。他也建議家長，可以多去主動理解孩子的行動與倡議。

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