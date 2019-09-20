韓媒大調查！華城殺人案兇嫌是否看過《殺人回憶》？

2019-09-20 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓國1986至1991年發生駭人聽聞的華城連環殺人案，兇嫌姦殺10名女性後突然停手，至今已成30餘年的懸案，這段恐怖過程事後被拍成電影《殺人回憶》。不過，近日南韓警方靠著DNA技術終於掌握嫌疑人身分，原來是一名早就因另案入獄的囚犯，韓媒相當好奇他是否能看到講述自己犯案過程的《殺人回憶》，為此還展開一番調查。

《YTN》報導，《殺人回憶》於2003年上映，導演奉俊昊在電影結尾安排飾演警察的影帝宋康昊雙眼直直盯著鏡頭，就是在猜想兇嫌是不是也會來看電影，不過華城殺人案的兇嫌是不可能出現在電影院的，因為他姦殺小姨子至今已被關了20多年。

據了解，該名兇手在釜山監獄裡還是模範囚犯，住在多人房裡面，不過當事情曝光後，獄方考量到其人身安全，不得不將他安排在單人牢房。

韓媒調查發現，監獄內的囚犯仍然有機會看到電影，因為獄方在週末、國定假日和節日都會播放，但這些影片可不是亂選的，主要都是與韓國國內問題關係不大的國外娛樂大片，例如《復仇者聯盟》、《雷神索爾》等等。

若是選擇韓國國產電影，則大多數都是讓人放鬆用的輕鬆喜劇，監獄片單今年完全沒有與兇殺案相關的南韓電影。事實上，這也跟獄所規定有關，為了囚犯教化的目的，基本上不會有「15+」（未滿15歲兒童建議由成人伴隨觀賞）的電影。

不過，釜山監獄的一名囚犯向外透露，《殺人回憶》近年以來被播放了3次，但釜山監獄片單從2月到本月底都沒有重複過，因此同一電影似乎不可能短期內重複3次。

至於華城連環殺人案兇嫌是否有看過《殺人回憶》？從韓媒以上推論來看，應是機率較低，但必須把2003年後的釜山監獄片單全數釐清，才能證實這樣的說法。

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