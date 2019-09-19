傷口灑鹽！槍擊案校名成帽T宣言挨轟

2019-09-19 00:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國時尚品牌Bstroy在社群媒體上引發眾怒，因為該品牌日前在紐約時裝週展示的帽T，胸口赫然印有幾所曾爆發重大槍擊案的美國校名。

該品牌2020年春夏系列的幾件帽T，胸口分別印有「史東曼道格拉斯」、「桑迪胡克」、「維吉尼亞理工」，以及「科倫拜恩」等字樣，剛好是4所曾發生重大校園槍擊案的校名：

2018年2月14日，佛羅里達州麥嬌莉．史東曼．道格拉斯高中槍擊案，17人死亡。

2012年12月14日，康乃狄克州桑迪胡克小學槍擊案，含槍手28人死亡。

2007年4月17日，維吉尼亞州維吉尼亞理工學院槍擊案，含槍手33人死亡。

1999年4月20日，科羅拉多州科倫拜恩高中槍擊案，含2槍手15人死亡。

該品牌與服裝設計師歐文在Instagram上大剌剌貼出這些帽Ｔ的照片，隨即引發眾怒，不少回文者宣稱是這些校園槍擊案的倖存者或死者家屬。在「史東曼道格拉斯」帽Ｔ照下方的回覆中，有人寫道：「我死掉的同學不該成為他X的時尚宣言」；另有人在科倫拜恩帽Ｔ照片下說，身為科倫拜恩槍擊案受害者，這件衣服讓他驚駭萬分，噁心至極，「你可以用其他方式來讓大眾認識（到校園槍擊案的嚴重性），但你膽敢利用我們的悲劇賺錢試試看。」

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