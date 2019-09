反送中》抗議採訪縮限、暴力 香港外國記者會今默站

2019-09-18 19:43

〔即時新聞/綜合報導〕為抗議香港特區政府對記者採訪不斷增加限制,以及記者在第一線採訪示威活動時,面臨的暴力日益增加,香港外國記者會(FCC)今天傍晚在會所外進行默站活動。

根據「立場新聞」報導,參與行動的成員手持「Yes to press freedom, no to violence against journalists(堅決保衛新聞自由,不容暴力對待記者)」標語進行默站。

FCC會長、《彭博社》資深編輯施奈德(Jodi Schneider)表示,不少畫面顯示,記者近來在採訪示威運動時,面臨愈來愈多的暴力對待。警方以像是「強光照射攝影記者的鏡頭」等方式阻擾記者採訪,且這些做法似乎已成常態。施奈德指出,在香港法律之下,記者是有權進行採訪。在目前香港重要的時刻,警方的做法令新聞自由受到壓迫。

7月21日元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊市民事件後, FCC成員也曾進行默站,抗議白衣人在事件中毆打記者。對於警方暴力對待記者,FCC早前曾發聲明予以強力譴責。

香港記者協會和香港攝影記者協會12日,也曾呼籲特區政府責成警隊「停止對記者的肢體和言語暴力」,並要求警方對於過去3個月以來對記者的各種攻擊致歉。

