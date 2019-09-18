還敢買中國貨？ 美軍精銳部隊遭爆採購中國無人機

2019-09-18 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國先前因資安疑慮，對中國產品敬而遠之，不過美國國防部先前才禁止軍方使用中國製無人機，但近期政府文件揭露，美國空軍及海軍仍為其精銳部隊採購中國無人機。

根據《美國之音》報導，時任國防部常務副部長沙納漢（Pat Shanahan）在2018年5月23日簽署的備忘錄中，國防部禁止購買及使用目前市場上所有現成的無人機，而此禁令頒布前，美國陸軍、國土安全部及國會議員曾警告，無人機廠商中國「大疆創新」有可能協助中國官方刺探美國情報。

不過根據軍方內部採購文件顯示，美國空軍買了35架大疆Mavic Pro白金版無人機，海軍則購買大疆Inspire系統無人機，數目不詳，而採購這些無人機的單位都是精銳部隊，包括空軍特種戰術聯隊以及俗稱「海豹」的海軍海陸空突擊隊。

軍方內部消息人士證實，採購這些無人機的是位於佛羅里達州的空軍第24特戰聯隊基地、位於印第安納州的海軍水面作戰中心克萊恩分部，空軍第24特戰聯隊負責全球精確打擊以及人員救援行動，海豹突擊隊則是負責情報偵蒐以及捕捉敵方重要人士。

針對此事，保衛民主基金會軍事與政治力量中心高級主任鮑曼（Bradley Bowman）說，軍方購買的這些中國生產的設備是種「危險和魯莽的賭博」，值得國會進一步調查了，這關係到美軍是否能完成使命並安全返家。

美國國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）面對詢問時僅表示，克萊恩分部採購的中國無人機用於「測試與行動」，其他的並未多談；特種作戰司令部發言人、陸軍中校柏卡內格拉（Jennifer Bocanegra）則以書面回應，「基於安全因素，無法公布第24特戰聯隊開發或使用的網路安全軟體相關訊息」。

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