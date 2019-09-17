韓國醜聞部長四面楚歌！ 親戚被捕、妻子遭起訴、女兒被傳喚

2019-09-17 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓國法務部長曹國從上任前到上任後都深陷醜聞，目前身邊親人幾乎都遭到調查，不僅同姓堂親遭逮捕、妻子被檢察官起訴，連28歲的女兒也被檢方傳喚。

據《韓國先驅報》報導，擔任大學教授的曹妻涉嫌偽造文件捏造事實，讓女兒陸續進入大學和醫學院就讀，其中包括2012年使用大學校長印章製作志工證書，供愛女在申請醫學院時使用。

9月6日，曹國出席國會法務部長候選人聽證會當天，檢察官以偽造文書等罪嫌起訴曹妻。兩人的女兒昨（16日）被傳喚到首爾中央地方檢察廳問訊以調查此案，預計接下來就會是曹妻接到傳票。

事實上，曹國女兒的爭議還不僅如此，2008年她還是高中生時，只是到檀國大學醫學院實習2個星期，就以主要作者的身分在醫學期刊發表論文，該論文後來被納入她2010年申請高麗大學的簡歷，後來也順利入校就讀。

曹國先前對此表示，當時論文作者的標準可能相當鬆散或含糊不清，「我認為她的貢獻是把研究成果翻譯成英文。」不過，韓國病理學協會已撤回該論文，強調該論文其實未獲得審查委員會的學術倫理批准，當年卻錯誤地被認為已得到批准。同時，病理學協會也列出了對該研究沒有做出必要貢獻的作者，其中就包括曹國女兒。

除此之外，曹國家族對私募基金的投資也遭到調查，36歲的曹姓男子成為曹家第一個因為貪汙等罪名被捕的家族成員。據了解，這位曹國的堂親是Co-Link Private Equity基金的實際負責人，替曹國等人投資相關企業後，這些企業竟紛紛拿下政府標案而獲利連連，而當時曹國正好擔任總統文在寅的秘書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法