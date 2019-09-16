國會遭駭攻 澳洲調查出爐：中國國安部幹的

2019-09-16 16:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國會及多個政黨的電腦系統，2月曾遭外國「國家代理人」的大規模入侵。《路透》16日獨家引述消息人士指出，澳洲資訊情報部門早有調查結論，矛頭直指中國國家安全部，但因擔心損及澳中經濟利益，遲遲沒有公開調查結果。

澳洲國會、執政「自由黨」、「國家黨」和在野「工黨」的電腦系統2月遭到駭客入侵，總理莫里森當時指稱，此惡意攻擊是擁有複雜網攻能力的「國家代理人」（state actor）所為，但沒有指名道姓。外界一度憂心，此舉可能是為了干預5月的澳洲國會大選。

《路透》引述5名了解調查詳情的人士指出，澳洲政府網路情報機構「澳洲信號局」（ASD）發現，駭客隱藏訪問權限和身份，但所用的代碼和技術曾為中國使用，且遭攻擊的政黨也是北京間諜活動目標，被查閱文件涵蓋稅收、外交政策等，以及議員與的私人電子郵件。獨立議員及其他政黨則未受影響。

在英國也派出專家小組協助調查下，ASD在攻擊發生的1個月後就得出結論，相信這起事件的罪魁禍首是中國國家安全部，但2名消息人士透露，澳洲外交部建議不要公開此調查結果，以免影響與北京的貿易關係，但有與美國和英國等盟國分享情報。

澳洲總理莫里森辦公室，以及ASD均拒絕評論相關報導。中國外交部也否認參與任何形式的駭客攻擊，指除非有充分證據，否則相關指控無異於造謠和抹黑，並強調中國也是駭客攻擊的受害者。

據報導，中國是澳洲最大的貿易夥伴，是澳洲鐵礦石、煤炭和農產品的主要買家，且佔澳洲出口額超過3分之1，每年還有100多萬遊客和留學生前往澳洲。一名消息人士指出，澳洲政府擔心，要是就這起網路攻擊公開指責中國，將蒙受巨大經濟損失。

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