觀察沙國油廠受損設施 美軍事專家：攻擊宛如針刺般精準

2019-09-16 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國營「沙烏地阿美（Saudi Aramco）」石油公司位在阿布蓋格（Abqaiq）、胡賴斯（Khurais）地區的兩處設施日前遭到襲擊，引發大火，國際油價也因此發生巨大震盪。這起攻擊起初是葉門叛亂組織「青年運動（Houthi）」宣稱用無人機所攻擊，但美國官員認為，幕後黑手可能是伊朗，且攻擊手段疑為使用飛彈，美國軍事專家也形容這起事件的攻擊精準度幾乎「宛如針刺一般」。

根據美國《CNN》報導，前美國空軍上校、情報專家萊頓（Cedric Leighton）在檢視過衛星照片之後，認為該照片的確幫助支持川普政府所聲稱「無人機由伊拉克或伊朗發出」的說法，但他也強調，這並非是絕對。萊頓表示，攻擊過程針對目標定位的精準度、為了閃避雷達偵測的任務規劃以及目標的選擇上，都顯示出這很有可能是出自於政府或是由政府贊助的團體所為。

前美國陸軍將領赫特林（Mark Hertling）則有另一派看法，認為衛星照片除了顯示無人機攻擊非常精準外，並沒有太多線索。前海軍少將柯比（John Kirby）則是同意赫特林的說法，強調：「我對於攻擊的精確度很驚訝，幾乎像是用針刺下去的，當然，可以用無人機做到這點，不過我還是要強調，這也不能確認任何事情。」

一名匿名美國官員指出，根據沙國石油設施遭到襲擊的角度來看，遭破壞處都是在西北側，這對於位於南方的葉門來說難以做到，因此這起攻擊事件不太可能是從葉門發起的。另外，設施有19個目標被攻擊，雖然葉門組織「青年運動」宣稱用10台無人機攻擊，但這樣的攻擊不太可能是由無人機所進行。

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