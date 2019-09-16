觀察沙國油廠受損設施 美軍事專家：攻擊宛如針刺般精準
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2019-09-16 11:59
美國軍事專家形容沙國油廠遇襲的攻擊精準度幾乎「宛如針刺一般」。（美聯社）

美國軍事專家形容沙國油廠遇襲的攻擊精準度幾乎「宛如針刺一般」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國營「沙烏地阿美（Saudi Aramco）」石油公司位在阿布蓋格（Abqaiq）、胡賴斯（Khurais）地區的兩處設施日前遭到襲擊，引發大火，國際油價也因此發生巨大震盪。這起攻擊起初是葉門叛亂組織「青年運動（Houthi）」宣稱用無人機所攻擊，但美國官員認為，幕後黑手可能是伊朗，且攻擊手段疑為使用飛彈，美國軍事專家也形容這起事件的攻擊精準度幾乎「宛如針刺一般」。

情報專家萊頓認為這起攻擊有可能是出自於政府或是由政府贊助的團體所為。（美聯社）

情報專家萊頓認為這起攻擊有可能是出自於政府或是由政府贊助的團體所為。（美聯社）

根據美國《CNN》報導，前美國空軍上校、情報專家萊頓（Cedric Leighton）在檢視過衛星照片之後，認為該照片的確幫助支持川普政府所聲稱「無人機由伊拉克或伊朗發出」的說法，但他也強調，這並非是絕對。萊頓表示，攻擊過程針對目標定位的精準度、為了閃避雷達偵測的任務規劃以及目標的選擇上，都顯示出這很有可能是出自於政府或是由政府贊助的團體所為。

一名匿名美國官員指出，這起攻擊事件不太可能是從葉門發起。（美聯社）

一名匿名美國官員指出，這起攻擊事件不太可能是從葉門發起。（美聯社）

前美國陸軍將領赫特林（Mark Hertling）則有另一派看法，認為衛星照片除了顯示無人機攻擊非常精準外，並沒有太多線索。前海軍少將柯比（John Kirby）則是同意赫特林的說法，強調：「我對於攻擊的精確度很驚訝，幾乎像是用針刺下去的，當然，可以用無人機做到這點，不過我還是要強調，這也不能確認任何事情。」

一名匿名美國官員指出，根據沙國石油設施遭到襲擊的角度來看，遭破壞處都是在西北側，這對於位於南方的葉門來說難以做到，因此這起攻擊事件不太可能是從葉門發起的。另外，設施有19個目標被攻擊，雖然葉門組織「青年運動」宣稱用10台無人機攻擊，但這樣的攻擊不太可能是由無人機所進行。

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