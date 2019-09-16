英國2年279人吃威而鋼出現副作用 28死1人雞雞慘遭切掉

2019-09-16 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國藥品與保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）日前發布報告指出，過去2年在英國有279名男子於服用威而鋼（Viagra）後出現不同的副作用，其中有數十人出現持續性及痛苦的勃起狀態，甚至有一名男子被迫切除陰莖，另有28人則是在服用後的一年內死亡。

綜合外媒報導，由英國藥品與保健產品管理局發布的報告指出，過去兩年在英國有279名男子在服用威而鋼後出現異常症狀，除了頭痛、消化不良，甚至有數十人出現陰莖異常勃起（priapism），也就是持續性及痛苦的勃起狀態，有名男子最終甚至因此將陰莖切除。

報告也提及，有10人聲稱，在服藥後視力模糊，眼前變成一片藍色，甚至還短暫失去周邊視力。另有10人則是聲稱服用後引發心臟病，還有2人指會引發鼻塞。最嚴重的則是有28人在服用後的一年內死亡，不過，目前還不清楚威而鋼是否為導致死亡病例的主因。

雖然在部分人身上出現不同的副作用，但藥品與保健產品管理局也強調，威而鋼仍被視為是治療勃起功能障礙的一種有效藥物，且也有先針對9570名患者進行多達74次臨床對照研究（double blind placebo-controlled clinical study），在產品推出後也有定期收集、檢測的監測調查。

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