反送中》舉槍瞄準示威者 中官媒大讚香港「光頭警長」

2019-09-15 23:10

劉澤基：行動獲14億同胞支持如逢甘霖

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國中央電視台（CCTV）日前透過《新聞聯播》節目，以英雄式的報導詞彙褒獎香港「光頭警長」劉澤基，引發輿論譁然。據報導，劉澤基已被安排前往北京，獲邀出席中華人民共和國70週年國慶活動；劉澤基在專訪中指出，驅散示威者的行動能得到「14億同胞」的支持，猶如「久旱逢甘霖」。

劉澤基在7月30日葵涌警署遭示威者包圍期間，兩度舉起裝有布袋彈的長槍指向人群；其瞄準群眾、將手指放在扳機環內的舉動嚴重違反安全指引，被批評為極度惡劣的錯誤行為，卻讓劉澤基贏得大批中國網民聲援與鼓勵。

只恨示威者「也是中國人，打不是，不打也不是」

根據專訪，劉澤基舉槍的照片傳開後，遭到香港網友「人肉搜索」並惡意公開個人資料，導致他及家人遭到辱罵、威脅要被「殺全家」。劉澤基說，香港警察有能力處理「暴徒」，只恨「他們也是中國人，打不是，不打也不是，真的很心痛」。

劉澤基指稱，「暴徒」當時試圖將他的槍搶走，讓他不得不舉槍自衛，「如果我保護不了自己和同事，我們會被打倒在地。槍械一旦被搶，極有可能造成市民死傷」。劉澤基強調，他在現場保持高度克制，最後連一發布袋彈都沒有射出。

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