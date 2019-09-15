停紅燈手離方向盤吃泡麵 女駕駛挨罰近9千

有一名女性駕駛利用等紅綠燈的間隙，雙手離開方向盤，用筷子吃起泡麵來，而被開罰368加幣並被記6點。。（圖擷取自BCRCMP Traffic Twitter）

2019-09-15 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕溫哥華皇家騎警早前在推特上，舉一名汽車駕駛人因在等紅綠燈時吃泡麵，而拿到一張368加幣（約新台幣8817元）的罰單的例子，呼籲網友別以身試法，消息一出引發網友熱議。

綜合媒體報導，溫哥華皇家騎警常常在其推特分享一些交通問題，以向民眾宣導交通法規。溫哥華皇家騎警在其推特上指出，有一名女性駕駛利用等紅綠燈的間隙，雙手離開方向盤，用筷子吃起泡麵來，因而被開罰368加幣並被記違規6點。推文一出，引發外界熱議，有人認為這處罰太過嚴重。

對此皇家騎警回應，指出駕駛在駕駛、或等待紅綠燈的間隙期間，若有飲食、抽菸或使用手機的行為，都會被視為很嚴重的分心駕駛行為，且雙手都離開方向盤是非常危險的，不亞於開車看手機，因此理應對該駕駛處以罰款並記點。

但也有人疑問，倘若有一手在方向盤，像是單手喝咖啡、吃零食可以嗎？皇家騎警表示，通常雙手離開方向盤才會開罰，但仍表示，儘管一隻手在方向盤，而另一隻手在做其他事也是分心行為，建議駕駛在行駛車輛時，最好不要做任何會分心的事情。並也強調該交通法，是為了保護駕駛們的安全，而非禁吃東西的法令。

此外，加拿大交通局也表示，倘若有駕駛屢教不改，除了記點外，最多的罰款可累計至1萬4888加幣（約新台幣35萬6716元），也因此有外媒堪稱此交通法是史上最嚴格的交通法。

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