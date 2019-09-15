百年清真寺遭中國化改造 信徒躲「微信」抗議竟被封鎖

2019-09-15 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓宗教不遺餘力，除了嚴密監控新疆地區，更秘密通過「伊斯蘭教中國化五年計劃（2018-2022）」，大肆破壞甘肅等地的清真寺，其中，擁有數百年歷史的北大清真寺曾在2006年被當局入省級文物保護單位，竟也傳出被中國化改造。有穆斯林信徒不滿當局，但因不敢出言阻止，就躲在「微信」群組中發表不滿言論，不料遭到當局強行封鎖。

根據網路雜誌《寒冬》報導，該報記者8月中走訪鄭州市北大清真寺時，發現獨特的40多公尺高的宣禮塔頂部圓頂和新月標誌已被中式塔樓六角亭樣式取代，塔身也由原來的黃色改成了深灰色，進一步了解才得知，或許是因為太知名，所以被政府作為中國化改造的樣板。

報導引述一名穆斯林說法指出，在4月19日時，當地宗教局組織宗教界人士學習汪洋調研河南宗教工作精神，在培訓會上，有一名官員稱北大清真寺的宣禮塔屬於沙特化建築，不符合中國化要求，因此必須整改。該官員更威脅與會宗教人士，「一個（這麼）古老的清真寺建築標誌都拆了，你們誰還有資格不聽從？在中國沒有政府管轄不到的地方，中共就是鋼筋水泥做的天花板，誰敢撞撞試試看」。

該官員竟還稱，「（改造清真寺）這個工作只是開始，不是一陣風就過去了，在中國的國土上沒有法外職教，沒有法外施恩，沒有法外之地，肯定是要這樣，這是主權的象徵」。

政府的強拆行為引起當地回族人民不滿，但因不敢出言阻止，只能在微信群組裡表達心聲。有人在裡面提到，「清真寺是教育人積德行善的地方，幾千年傳承下來的民族文化及圓頂美觀形象礙著誰了？怎麼就容不下呢？」

另外，也有人批評，「政府真是吃飽撐的沒事找事，清真寺建築是阿拉伯風格又怎樣，伊斯蘭教就是要和伊斯蘭國家一樣有啥不好？信仰自由，政府這樣做傷害的是廣大穆民的心，是民族歧視，不能聽之任之，要團結起來，和政府溝通，要民主，不要霸權主義」。

穆斯林信徒群起抗議，反對聲浪引起當局恐慌，不料，宗教局人員取得穆斯林信徒在微信群組裡發表的言論，且記下抗議者的網路名稱，並質問這些抗議者的真實身分，隨後，這個微信群組竟遭到政府強行封鎖。

有民眾不滿卻又無奈的說，「這是習近平的政策，氣也不行，打又打不過，打了你犯法，他就是激怒你，你一怒做出過分的事，他就把清真寺給你取締，他最終的目的是要把伊斯蘭教在中國的國土上徹底消滅」。

據統計，截至今年7月，光是鄭州27區就有7座清真寺的伊斯蘭標誌被拆除，包含花園街清真寺、旅鄭清真寺與武英里清真寺等等。

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