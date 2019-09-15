扯！中國手遊無預警封殺香港玩家 ID有「HK」殺無赦

2019-09-15 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒3個月，令中國政府相當頭疼，開始羅織罪名逮捕群眾，甚至延伸到虛擬世界，有中國手遊無預警封殺所有ID含有「HK」的軍團，稱「如在遊戲內有發現危害國家安全和統一的人員與團體請向官方舉報」，將會嚴肅處理。

一個以太空大戰為主題中國手遊《第二銀河》在昨（14日）無預警大幅封殺遊戲內的香港玩家帳號，「HongKonger」軍團團長「神經膠質細胞」在巴哈姆特討論區上爆料，昨晚一個擁有超過1000名香港玩家的聯盟「Alliance」正集結準備攻打其他星系時，突然間聯盟底下各軍團團長都被踢出遊戲，再登入時僅顯示「該帳號已被託管」無法登入。

除了「HongKonger」，超過十多團名字帶有「HK」字眼的軍團團長帳號都被「託管」，而被「託管」的團長，將底下成員一一踢出，瓦解整個聯盟。

「神經膠質細胞」痛批，官方於遊戲內向名字中包含「HK」字元的軍團作出政治打壓，此舉不單止影響一大群玩家的體驗、影響遊戲平行性、而且無疑地是製造「白色恐怖」，他強調「這只是一個遊戲」。

遊戲官方並未透露是何種原因刪除香港玩家帳號，僅在官方網站上表示，「如在遊戲內有發現危害國家安全和統一的人員和團體請向官方舉報，一經查實，官方將嚴肅處理」，強調絕不允許遊戲內有任何違反國家法律的事情發生。

「神經膠質細胞」酸，軍團名字只要有「HK」就會危害中國國家安全，分裂國家，

帶有「HK」字元的軍團成員都肯定是獨立激進分離武裝分子，各軍團團員於外太空都持有多艘太空戰艦群，密謀發動針對中國的星球大戰。

對此，許多網友也傻眼表示：「對面超玻璃」、「竟然連HK也變禁語了嗎」、「黨不開心你連遊戲都甭想玩兒」、「這很中國」。

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