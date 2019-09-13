抗議退休年金制度 法國運輸業罷工

2019-09-13 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計畫推出新的勞工退休制度與年金改革，將影響部分民眾的退休年齡與退休金，今（13）日法國國營事業「巴黎大眾運輸公司」（RATP）發起罷工，要求更完善的福利，造成巴黎今日早上通勤時間交通混亂，平面道路在上班時間的塞車長度共達300公里，約為平常的2倍。

綜合外媒報導，法國政府近日提案將針對勞工退休制度進行重大改革，巴黎大眾運輸公司為表示反對而展開罷工，為法國近12年來規模最大的公共運輸業罷工，今日巴黎16條地鐵路線中有10條停止營運，造成交通混亂，大批民眾堵塞在仍有列車行駛的地鐵站，而今天早上巴黎平面道路在上班時間的塞車長度共達300公里，約為平常的2倍，許多民眾改用電動機車或腳踏車通勤，甚至徒步去上班。

馬克宏計畫推出的新制度將減少運輸業者與國營事業的福利，並迫使他們延後退休時間，推動罷工的法國總工會（CGT）表示，發動這場罷工是希望能在合裡的年齡退休享有合理的退休金，但有法國官員指出，巴黎大眾運輸公司員工在2017年的平均退休年齡是55.7歲，低於法國整體的63歲。

法國各地目前共有42種不同的退休制度，馬克宏計畫將統一全國的制度，並在2025年實施，卻遭法國多數公會反對。

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