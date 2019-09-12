女大生創作「鹹蛋佛祖超人」遭撤 泰國藝文界狂轟保守派

2019-09-12 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國呵叻皇家師範大學（Nakhon Ratchasima Rajabhat University）有名女大生，創作了「結合佛祖和鹹蛋超人」的畫作公開展出，卻引發保守派批評遭到撤下，多位藝文人士發聲力挺女大生，認為作品反映了年輕世代對於佛祖的看法，並撰文指責守舊人士「害怕打破傳統」。

綜合媒體報導，女大學生創作「鹹蛋佛祖超人」的畫作，上週在呵叻（Nakhon）百貨公司展出，畫作引發網路社群激烈討論，不少人批評創作不恰當，還有國會議員指責女學生的畫是褻瀆佛祖，主辦單位隨即將爭議作品撤下。

女大生7日在呵叻皇家師範大學副院長塔瓦（Thawat Trachu），以及呵叻府首長維傳（Wichian Chanthranothai）的陪同下，拜訪呵叻府首席僧侶並鄭重道歉，女大生表示，自己無意冒犯佛祖，她認為佛祖是超級英雄，可以在進入冥想後保持平靜，並保護人類免於邪惡的侵犯且讓世界維持和平，就跟鹹蛋超人一樣是英雄；首長維傳隨後要求，「呵叻府所有教育單位在公開展出之前，要徹底檢查過學生的作品」。

泰國知名藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）公開地聲援女大生，許指出，「泰國社會的問題在於，每當有年輕人展現創作力和想像力反映現代改變的時候，大家就會把他們批評到再也不想嘗試新的東西」；許還表示，「很多人都能畫出佛祖，但有多少人可以跳脫框架？這個女學生就可以，而且她並沒有做錯任何事情」。

佛教團體佛力之地（Buddhist Power of the Land）昨（11）日到警局控告女大生，認為她的創作破壞佛祖形象，同時，佛力之地還控告了許龍才、挺身支持女大生的律師、女學大生的老師，以及展示畫作的百貨公司管理階層；曼谷郵報（Bangkok Post）對此事表示，「任何自稱捍衛佛祖信仰的人應該要明白，只要信仰者真正明白佛祖的教誨，沒有任何創作可以破壞佛教」。

專欄作家阿緹雅（Atiya Achakulwisut），也在《曼谷郵報》撰文指出，「這件事反映了泰國部分守舊人士的不安全感和不確定感，這些人恐懼那些想要打破傳統、嘗試新事物的人」；阿緹雅表示，「女學生用她的想像力展示了她心中的佛祖，沒有強迫任何人要讚揚她的畫作，如果有人不喜歡，她也沒辦法強迫任何人去看，為何女學生需要為此道歉？」；最後，阿緹雅強調，「若要提到令人反感，販賣佛牌算不算？競相募款蓋浮誇的建築算不算，更別提把佛教商業化的行為了。重點應該在於找到神聖性和包容性的界線，佛祖對於中庸之道的教誨，肯定有些意義在裡頭」。

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