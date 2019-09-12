習近平威脅對台動武 美國防部官員： 持續損害兩岸關係

2019-09-12 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）11日舉行研討會，美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）在致詞時指出，中國國家主席習近平不排除對台動武的威脅，只會進一步損害兩岸關係與區域穩定；針對近期頻傳台索關係生變，美方也關切中國剝奪台灣國際空間的舉措。

「全球台灣研究中心」11日舉行探討印太願景與美台關係的年度研討會，海大衛在致詞時指出，習近平領導的中國共產黨不斷威脅對台動武，並透過解放軍在台附近的挑釁、剝奪台灣外交盟友、限縮赴台旅遊、干預台灣選舉等手段恐嚇、孤立、威脅台灣，這樣只會更加損害兩岸關係與影響區域穩定，也會讓美方更加關切，以及提升美台防務交流的重要性。他也呼籲台灣要再增加國防預算，強化後備戰力等，以對抗來自中國的潛在攻擊。

針對近期頻傳索羅門群島考慮與台斷交，海大衛也質疑中國透過剝奪外交夥伴威迫台灣，並表示保有外交夥伴可確保台灣不被孤立，他也呼籲美國國防部應確實關切，中方為剝奪台灣國際空間與孤立台灣所採取的行動。

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