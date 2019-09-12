電子菸奪命已釀6死 紐約富豪彭博撒50億全面抵制

2019-09-12 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府自上月底宣告疑似電子菸奪命的首起病例後，至今已知至少有6人因此不幸死亡，美國億萬富豪、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）為此抨擊當局無作為，還揚言要斥資1.6億美元（約新台幣49.8億元）來打擊加味電子菸。

美國近期陸續傳出有民眾吸食電子菸後，竟引發嚴重肺病死亡，並有超過450人出現肺病，美國醫學協會也將電子菸形容為「緊急的公共衛生流行病」，並呼籲民眾在衛生官員找出病因前先停止使用。

先前就曾承諾要出資近10億用於反吸菸運動的前紐約市長彭博，10日時再度加碼宣布，將斥資1.6億美元（約新台幣49.8億元）來打擊加味電子菸；彭博除批評食品藥品監督管理局（FDA）毫無作為，並指在研究確認電子菸對人體無害前，不該讓電子菸上市，彭博也表示將透過旗下非盈利組織「彭博慈善」（Bloomberg Philanthropies），在至少20個城市及州推動反對加味電子菸的行動，希望能讓禁止加味菸和電子菸的法案通過。

彭博先前就是一名反菸倡議人，他在擔任紐約市長時就曾發布嚴格禁令，禁止紐約市民於餐廳或酒吧內吸菸。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法