山東「查封」灶台防空污 被批「病急亂投醫」

2019-09-11 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路社群近日流傳數張山東省蒙陰縣官方為環保而「查封」灶台的照片，引起中國網友不滿表示禁止「燒柴做飯」將嚴重影響農家生活。對此，當地政府急忙出面澄清此2照片是極端案例，將不會影響普通百姓的正常生活。

綜合外媒報導，中國網路社群近日流傳數張山東「蒙陰縣大氣污染防治工作領導小組辦公室」為灶台貼上「封條」的照片，引起中國網友議論，紛紛表示：「兩個灶台能污染環境？」、「治污別玩這樣的行為藝術！」、「天上好了，地上的人兒呢？」。

中國生態環境部也針對這項傳聞發出通報，斥責當地政府平時「大氣治理工作」（對抗空污）進度緩慢，被約談後才「病急亂投醫」，為了環保而「一刀切」。

對此，中國山東省蒙陰縣委宣傳部副部長吳照民急忙出面澄清表示，被查封的爐灶是餐廳或是極端情形，並不會影響普通居民正常生活，更沒有對農民家燒飯用的灶產生影響。

吳照民稱，此2例其中一家為賣油炸品的商店，因沒有油煙設備引起周邊民眾不滿而多次檢舉，另一例則是住戶焚燒包括塑膠合板等建築材料，易產生有毒氣體，稽查人員多次勸導後又親撞見住戶繼續使用，才貼上封條禁止。

消息傳上臉書社團，網友留言表示：「這是漫畫裡才會出現的情結吧？」、「讓人想起中國『大躍進』的情況」。

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