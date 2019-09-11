少女盜領父母現金卡 竟還2度買兇殺雙親

2019-09-11 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）一位17少女海契（Alyssa Hatcher）不但偷取父母的金融卡、盜領現金，還用偷來的錢「2度買兇」殺父母！最後因買兇被發現，遭告發後，海契遭到逮捕，並被指控2項謀殺罪名。

綜合外媒報導，這起「買兇殺父母事件」是被一位發現朋友「收下一名17歲高中女生大筆金錢」幫忙找人殺父母的少年，向當地治安官告發；經過調查鎖定嫌犯是海契後，海契男友也告訴調查人員，當天（9日）早上海契曾告訴他，她想要殺死自己的雙親。

檢方循線於9日逮捕海契後，她在自白書中承認，從她父母的金融卡領出現金後，先給一位朋友400美元（約1萬2452台幣）讓他幫忙找人「殺父母」，隨後因第一次買兇失敗，再度以900美元（約2萬8020台幣）要求一名黑人男子殺害自己的雙親。

海契在自白書中也坦承，除了2次買兇支付的費用，用盜領的錢買了毒品古柯鹼，隨後他被移送到少年法庭，且被指控2項謀殺罪名；目前檢調單位仍不清楚海契買兇的動機，據檢調單位調查，海契的父母分別為護士及警察，也沒有犯罪前科，因此初步研判可能是不服父母管教。

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