國安顧問波頓突遭開除有人笑了 龐皮歐：不意外

2019-09-11 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕對中國強硬的美國鷹派國家安全顧問波頓（John Bolton），10日被總統川普在推特上宣布「白宮已不再需要他的服務了」，請他辭職，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）笑稱「不意外」（I'm never surprised）。

綜合媒體報導，美國總統川普在推特表示，「我昨晚通知波頓，白宮不再需要他的服務了。我強烈反對他的許多建議，政府其他人也是如此，因此我請約翰（波頓的名字）辭職」，他稱將在下週任命新的國家安全顧問；不過波頓隨後在推特上回應，「我昨晚提出要辭職，川普總統說，『我們明天再說吧』。」

波頓向部分記者發訊息強調，是自己主動辭去了國家安全顧問一職，稱「會在適當的時候發表自己的看法」。

川普宣布開除波頓後，龐皮歐和財政部長努勤（Steven Mnuchin）召開記者會，有記者詢問對於波頓去職一事，「他（波頓）不再與政府合作了嗎？這你來說是新聞嗎？」龐皮歐笑稱「我不意外」，引發一旁的努勤與底下媒體訕笑。

龐皮歐強調他不是在開玩笑，認為努勤也會說同樣的話，因為內閣流動率高，很多時候人員的去職是沒有徵兆的，總統有權利獲得他想要的工作人員，他也坦承有時候與波頓意見相左，但美國的外交政策不會因為任何人離開而改變。

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