反送中》黃之鋒赴德演說：香港是新冷戰下的柏林

2019-09-10 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒8日因香港法院搞烏龍指涉嫌違反保釋條件遭拘捕，昨日早上獲釋後隨即前往德國，出席德國媒體《圖片報》（Bild）所舉辦的紀念晚會，並於演說內容中稱「香港是新冷戰下的柏林」。

黃之鋒於臉書發布昨晚演說內容，他表示，在當地時間晚上十點抵達柏林，首項行程旋即趕到德國國會，出席《圖片報》所舉辦的紀念晚會，並就著柏林圍牆倒下三十週年發表演說。

他表示，香港人絕不因港府撤回《逃犯條例》而自滿，他們反而意識到政權的計謀，會繼續為民主選舉奮鬥，希望爭取德國人支持，黃之鋒認為，「尤其是若然全球經已陷入新冷戰時代，香港便是徹頭徹尾的新柏林」，他稱，香港如今是自由世界抵抗中共獨裁管治的橋頭堡。

黃之鋒認為，交談期間感受到德國外交部長馬斯（Heiko Maas）非常關心香港抗爭的未來形勢，亦對於港人爭取自由予以肯定，黃之鋒亦促請德國向北京表態，支持香港落實普選，反對港府使用《緊急法》斷送香港自治。

黃之鋒指出，面對中國專制政權不斷對外擴張影響力，以及如今已成「習帝」的國家主席習近平，仍是全球共同遭受的挑戰，而德國也是在歐盟當中眾多國家當中，可說是積極關注香港問題的國家，亦是他在十一國慶前選擇前往的原因之一。

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