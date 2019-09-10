南韓貨輪在美國東岸翻覆 失蹤4船員全獲救

2019-09-10 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代集團旗下物流企業「現代Glovis」一艘載有4000輛汽車的貨輪「黃金光芒號」日前在美國東岸翻覆，24名船員中仍有4人疑似受困於船艙內，經過美國海岸警衛隊救援後，4名船員目前已全數被救出。

綜合外媒報導，「黃金光芒號」的汽車貨輪原定從喬治亞州布倫瑞克港（Brunswick）啟航，9日晚間7點抵達巴爾的摩，但「黃金光芒號」卻在美國當地時間8日凌晨1點40分在布倫瑞克港航行時發生翻覆意外，20名船員率先被救出，不過有4名船員受困於船艙內，經過搜救人員不斷努力，4名船員已全數脫困。

海岸警衛隊隊長瑞德（John Reed）指出，搜救人員聽到受困船員敲擊船體的聲音，在評估受困處之後，搜救人員開始在船體鑽洞，為3名受困於螺旋槳軸附近的船員提供食物及飲水，當地時間週一（9日）下午便將此3名船員救出。

第4名船員則是受困在一處控制室的玻璃後方，雖然搜救人員無法提供他食物及飲水，但最後仍然安全獲救，而4名受困船員中，至少有2位都能自行步行，4名船員在脫困後隨即接受醫務人員檢查。

海岸警衛隊指出，翻覆的原因正在調查中，美國國家運輸安全委員會已指派2名調查員協助調查，目前的善後工作將注重於保護當地環境已及拆除翻覆船體。

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