普廷跌一跤！反對派「智慧投票」 俄執政黨丟莫斯科1/3議席

2019-09-09 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯8日舉行地方選舉，在當局鎮壓反對派後，莫斯科的選情備受關注。根據俄國通訊社最新消息，執政黨「統一俄羅斯」（United Russia）在首都失去3分之1議席，顯示反對派的投票策略可能成功了。

綜合外媒報導，這場地方大選登場前，俄國中選會拒絕多名反對派登記參選，引發民眾在7月中旬上街抗議，加上收入已連續5年下降、「年改」提高退休年齡引發民怨，助長這場示威成為近十年來俄國首都最大規模的抗議活動。

反對派慶賀：執政黨從沒丟失這麼多選區

反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）後來建議支持者進行「智慧投票」（smart voting），選擇最有可能擊敗「統一俄羅斯」候選人的人。他今日表示，這個策略明顯有效，「綜觀整個議會史，執政黨從來沒有丟失這麼多選區」。

根據開票結果，「統一俄羅斯」支持的候選人，在莫斯科45個選區中，有20名敗給了反對派，莫斯科分部主席梅捷利斯基（Andrei Metelsky）甚至連任失敗。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）指出，「統一俄羅斯」在這次失去3分之1議席。

RIA指出，「統一俄羅斯」贏得莫斯科議會45席中的26席，可維持多數黨地位；共產黨（Communist Party）取得13席，比上次大選增加5席；反對派俄羅斯統一民主黨「亞博盧」（Yabloko Party）和公正俄羅斯（Fair Russia Party）各拿下3席。

在2014年選舉，在莫斯科議會的執政派系有38席，包括「統一俄羅斯」拿下28席、該黨支持的獨立候選人贏得10席。但由於「統一俄羅斯」現在極度不受歡迎，這次選舉沒有獨立候選人表態支持該黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法