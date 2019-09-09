史上最後一次戰艦對決遭擊沉 日航巡「最上號」找到了

2019-09-09 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」再次發現二戰沈船，他們在保和海海域發現史上最後一次戰艦對決中遭擊沉的日軍重巡洋艦「最上號」。

「RV Petrel」臉書今（9日）公布最新發現的沈船影像，他們在今年5月於菲律賓保和海海域發現1944年10月遭美軍重創最後被迫自沉的日本重巡洋艦「最上號」，其殘骸長眠於1450公尺深的海底，「最上號」測距儀、魚雷管、主砲、高射炮都長滿了海洋生物，而「最上號」的發現，意味者人類最後一次戰艦對決中所有被擊沉的日本軍艦都找到了。

因急需飛機 改裝成航空巡洋艦

「最上號」1935年服役，1941年太平洋戰爭爆發後，參與了包含爪哇海海戰、印度洋空襲、中途島海戰等重要戰役，因一連串海空戰役，日軍損失大量航母，1943年「最上號」被改裝成航空巡洋艦，可搭載11架水上飛機，增加偵查能力，也保有重巡火力。

參與人類歷史上最後一場戰艦對決

1944年10月「最上號」與戰艦「扶桑號」和「山城號」以及4艘驅逐艦組成西村艦隊，企圖突入雷伊泰灣，但在蘇里高海峽遭到美軍埋伏，爆發人類歷史上最後一場戰艦對決，2艘戰艦以及3艘驅逐艦當場遭美軍擊沉，「最上號」與僅存的驅逐艦「時雨號」調頭逃離美軍的砲火。

不過作為殘存的大型軍艦「最上號」成為美軍砲火集中的目標，艦體重創癱瘓在海面上，美機追上攻擊，最後日本發射魚雷自行擊沉「最上號」，全艦192人戰死。

戰爭期間發生過兩次相撞意外

「最上號」也是太平洋戰爭期間唯一兩次撞艦的戰艦，中途島海戰中「最上號」與同級艦「三隈號」發生碰撞，造成「三隈號」遭美軍艦載機追上擊沉；蘇里高海戰中，已全艦陷入一片火海的「最上號」，被日軍另一支艦隊的「那智號」撞上，讓已受創的「最上號」傷勢更重，最後被迫自沉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法