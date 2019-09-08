颶風多利安襲加拿大 逾37萬人無電可用

2019-09-08 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕颶風多利安（Dorian）今（8）日進入加拿大沿海地區，造成東部城市停電，逾37萬人無電可用，雖然多利安已在今日上午減弱為強烈後熱帶風暴，但多處屋舍與設施都出現損害，所幸未傳出人員傷亡。

綜合外媒報導，颶風多利安今日侵襲加拿大東部沿海地區，許多建築物受到損害，並無傳出人員傷亡，多利安上午以時速160公里的速度朝愛德華王子島省（Prince Edward Island）方向前進，預計明日到達紐芬蘭省（Newfoundland）。

多利安最先進入加拿大的新斯科舍省（Nova Scotia），該地區災情最嚴重，已達100毫米降雨量，多處房屋的屋頂遭強風掀起，路樹也被吹倒，市區有1架建築起重機吊臂也翻倒撞擊工地大樓。暴風造成該省停電，截至台灣時間今日上午8點40分，至少有37萬人無電可用，相當於該省4分之3的人口。

加拿大政府表示，政府將在颶風離開後，派遣軍隊協助災後重建工作。雖然2級颶風多利安今日上午失去颶風眼後風力減弱，降為強烈後熱帶風暴，但地方政府仍呼籲居住於沿岸地帶的民眾進行預防性撤離。

多利安上週為5級颶風，在美國與巴哈馬已至少造成49死，上千人失蹤，且官方公布的傷亡人數仍在上升中。

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