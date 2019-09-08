中國驚見山寨「哈根達斯」！ 網友笑喊：差點買錯...

2019-09-08 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕在中國購買知名品牌冰淇淋要注意了，小心別買到山寨品！有網友日前（4日）在臉書社團「爆料公社」發文表示，在中國的超商貨架上，有看到一款名為「哈斯達根」（Haazs-Dagen）的冰淇淋，其商標字樣及包裝設計皆與美國知名冰淇淋品牌「哈根達斯」（Haagen-Dazs）相當雷同。對此，網友紛紛表示，「是不是哪裡怪怪的？」、「還以為換包裝了」。

綜合港媒報導，近來多名微博網友表示，中國超商所販售的冰淇淋品牌「哈斯達根」（Haazs-Dagen），與正版「哈根達斯」（Haagen-Dazs），除了包裝上的圖案設計、商標字樣都相當相似之外，其中中文品名更是僅改變文字排序。

山寨牌「哈斯達根」冰淇淋共有香草、草莓、芒果等3種口味，桶裝容量386毫升，價格是18.5元人民幣（約新台幣80元），促銷特價時，則只要9元人民幣（約新台幣40元），比正版「哈根達斯」來的低廉許多；正版「哈根達斯」（Haagen-Dazs）冰淇淋的口味則更為豐富繁多，其中桶裝品項中，容量100毫升是38元人民幣（約新台幣170元）、容量473毫升的則是98元人民幣（約新台幣400元）。

對此，有網友表示，一不留心差點就要被騙了，也有網友表示，其實從包裝、售價的差異上來看，還是足以判斷正仿。

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