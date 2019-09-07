自己洩底！男子酒後唱饒舌 內容竟是「殺女友」過程

2019-09-07 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯（Los Angeles）警方因當地一間酒吧流出的「殺人埋屍」內容饒舌影片，破獲一起「謀殺案」！警方結合種種證據，最終循線找到影片中唱饒舌的27歲男子卡姆（Robert Anthony Camou），依涉嫌殺害其自7月底失踪的31歲女友卡斯特（Amanda Custer）將他逮捕。

綜合外媒報導，7月30日卡姆在酒吧裡拿著麥克風用「饒舌」唱出「我殺了我婊子，把那個婊子埋在骯髒的土裡」的影片，被當時拍攝影片的摩爾（Michael R. Moore）發到網路上，影片中可以清楚看到在場所有人都對充滿「仇恨」的歌詞露出震驚的表情；而這部影片為洛杉磯警方調查卡斯特失蹤一案提供了很大的進展，警方在看到影片後將他鎖定為嫌疑人，並進行逮捕。

根據檢調單位表示，目前卡姆不僅因涉嫌導致卡斯特失踪而面臨謀殺指控，他也因此涉及「殺害證人」以及在假釋其間犯案等罪名；原來卡斯特先是在2月份因遭到卡姆辱罵申請保護令，4月22日又因被毆打、用電擊槍威脅，指控他家庭暴力，目前卡姆仍在假釋期間。

據報導，卡斯特於7月29日早晨出現在卡姆的住處後宣告失蹤，有目擊者向警方表示，曾看到卡斯特在遭到卡姆攻擊後試圖向附近住家求救，但最後不僅失敗了，卡姆還將房子裡的住戶打傷，他們最後只看到卡姆將「癱軟」的卡斯特放在後車廂然後開車離開。

同日，卡姆的雙親在他的臥室裡發現兒子疑似「殺人」的證據後向警方報案，警方隨後除了從現場採回血液樣本，也在汽車後車廂裡發現血液和埋屍工具；警方在7月30日早上6點左右發現卡姆在其汽車後座休息，卡姆堅決不下車，最後在警方破壞後車窗及使用催淚彈下，將他緝拿歸案。

目前尚未發現卡斯特的屍體，未來卡姆若被判有罪，將面臨無法假釋、甚至獲判死刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法