反送中》香港民調：近4成籲堅持訴求 近5成盼各退一步

2019-09-07 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學香港亞太研究所（亞太所）於上月21日至27日進行電話民調。結果顯示，近5成（48.7%）民眾認為抗爭者及政府應「各讓一步，求同存異」，但也有近4成（38.8%）民眾呼籲應「堅持訴求，不應該退讓」。

香港中文大學亞太所昨（6）日公布民調結果。58.8%受訪者同意「爭取訴求時應和平、理性、非暴力」，31.1%不確定，8.2%不同意。值得注意的是，同意的比例相較於2017年7月，香港特首林鄭月娥甫上任時，下降了14.6%。

對於「接受示威者以何種方式抗爭」，接受度較高的是雷射筆（39.8%）及雨傘（33.1%），另有35.6%不接受任何暴力。而「接受警方如何對付示威者」，接受度較高的為胡椒噴劑（41.9%），就連常見的警棍也僅有26%，此外有25.3%不接受任何暴力。

日常生活方面，54.2%受訪者認為示威造成不便，44.7%不這麼認為。而在認為不便的受訪者中，41.2%認為可以接受，26.5%認為不可接受但可理解，30.4%認定不可接受亦不可理解。

在「下列何者最重要」的複選題中，70.5%認為是「民主普選」，67.7%認為是「社會穩定」，61.3%認為是「經濟繁榮」，反映該3種價值在受訪者心目中都普遍地具有相當的重要性。

該次民調以電話訪問到716名18歲以上的香港市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.66個百分點以內。

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