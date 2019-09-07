韓國內亂！青瓦台痛斥檢方密謀造反 檢要總統府別干涉司法

2019-09-07 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統文在寅日前提名的司法部長候選人曹國，陷入利用特權讓女兒走後門進大學、投資私募股權基金等疑雲，韓國總統府青瓦台為了力挺曹國，竟與檢方槓上互相叫囂，青瓦台痛斥檢調機構對曹國的調查是出於政治動機的「密謀造反」，檢方則要求青瓦台別干涉司法。

據《韓國先驅報》 報導，文在寅8月9日指名曹國為下一任司法部長，認為他可以推動司法改革，但從那時開始，曹國與他在東陽大學擔任教授的妻子就醜聞不斷，其中包括誇大女兒的簡歷，讓她被大學和醫學院錄取。

曹妻據傳2012年以東陽大學校長的名義，偽造女兒在學校英語教育中心擔任志工的證書，讓愛女申請釜山大學醫學院時使用。如今在相關指控爆發後，疑似又企圖掩蓋證據，在檢方搜索其大學辦公室前，連忙請人搬走電腦等物品。

另外，東陽大學校長被檢方找來詢問內情時，透露曹國夫妻曾要求他跟檢方說明當年有授權讓曹妻發放證書。對此，青瓦台表示他們已經找到當時一位推薦頒發證書的教授，希望能澄清相關指控，檢方則認為青瓦台的說法非常不恰當，有可能會擾亂調查。

關於檢調機構連續突襲搜索曹國及其家人相關的場所，一名青瓦台官員昨（6日）出面痛批，檢方此舉根本是出自於政治動機，已達到密謀叛亂的程度；檢方則打電話給青瓦台，要求總統府和執政黨停止干預調查。

韓國總理李洛淵出面說話時，仍然是站在政府一方批評檢調機構，「我認為檢方只要說實話就好，試圖做政治鬥爭已超出了調查的範圍」。

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