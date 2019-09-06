訪視非洲莫三比克 教宗方濟各斥政商領袖腐敗

2019-09-06 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕天主教宗方濟各（Pope Francis）今（6）日總結參訪非洲國家莫三比克（Mozambique）的行程，斥責該國政商領袖腐敗，使這個擁有豐富資源的國家陷入貧困的局面。

據《路透》報導 ，天主教宗方濟各今（6）日總結了參訪南非國家莫三比克（Mozambique）的行程，最後一日他參訪了由教會團體在當地設立的愛滋病患醫院，並在首都馬布多（Maputo）的國家體育場為6萬民眾舉行彌撒儀式。

教宗方濟各在宣講時，以「和平」、「貧困」、「腐敗」和「環境保護」等4個主題，總結此趟參訪非洲國家莫三比克、馬達加斯加（Madagascar）以及模里西斯（Mauritius）的心得。

方濟各表示，莫三比克擁有豐富的自然、人文資源，但人民卻活在貧困之中，這是非常矛盾的。據聯合國糧食署統計，80%的莫國人民，約3000萬人無法負擔最低飲食營養需求。

對此，方濟各強調：「有時候那些宣稱要援助的外國勢力，其實別有居心。但可悲的是，在同一塊土地上的兄弟姊妹，有些卻放任自己被腐化、被汙染。接受這種外援的代價是非常危險的。」

在國際透明組織（Transparency International）2018年的清廉印象指數（CPI）排名中，莫三比克在180個國家中排名第158。教宗雖然沒有具體指出哪個腐敗行為，但莫三比克現今仍未從20億美元（台幣628億元）的政府債務醜聞中恢復。

莫三比克政府以港口基本建設的名義借貸數十億美元，卻被美國官方查出只是一樁政府官員收受賄賂、回扣的詐欺，所有買來的船隻都晾在港口生鏽。

如今橫跨三洲的國家正針對負責處理該借貸的瑞士信貸公司（Credit Suisse）3名前員工、莫國前財長，以及莫國前總統之子展開訴訟和逮捕行動。

此外，教宗方濟各也針對該國環保問題進行宣講。莫三比克盜採林木的情況十分嚴重，土壤大量流失令該國在遭遇熱帶氣旋時常會傳出嚴重災情。

據世界銀行（World Bank）資料顯示，莫三比克自1970年代起已失去800萬公頃的森林，約等於整個葡萄牙面積、9萬2千平方公里，也差不多是2.54個台灣。

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