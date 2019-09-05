驚喜變驚悚！老公要她閉眼睛 人妻慘遭「割喉」

2019-09-05 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕去（2018）年10月，英國34歲男子梅（Shaun May）以要送「禮物」為藉口，哄騙妻子勞拉（Laura）躺下閉眼，他從10開始倒數，但遲遲沒有數到0，直到勞拉驚覺自己肩膀開始「流血」，才發現丈夫所謂的「驚喜」竟然是要殺了她！

綜合外媒報導，梅與勞拉結婚6年，感情一直很穩定，去年10月9日案發前，夫婦倆才剛從韓國旅行回來沒幾天；當天晚上2人進房間準備睡覺時，梅突然對勞拉說，「送妳一件禮物」，要她躺好、閉上眼睛，還在她眼睛上覆蓋一層布。

但勞拉閉眼後，卻聽到丈夫在房中來回踱步，隨後開始從10倒數，卻遲遲不數到0，就在她幾乎失去耐心時，她突然覺得有東西在肩膀上刮，一直到開始流血，她都以為只是「萬聖節道具」，直到梅告訴她「真的是血」，才驚覺自己被刺傷。

據報導，2人隨後去就醫，原先勞拉還想假裝是不小心受傷，但醫護人員看到她肩頸部傷勢嚴重，明顯示遭人「刺傷」後，主動協助向警方報案；梅遭到逮捕後坦承，自己會企圖「殺妻」，是因為遭到解僱，不知道該如何償貸款，所以想要「一了百了」，繼而決定先殺死妻子。

今年5月，梅承認在去年10月9日對勞拉造成傷害，但否認「殺人未遂」，本案將於10月宣判。

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