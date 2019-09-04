反送中》只撤回惡法不夠！民陣：繼續抗爭到5大訴求全面落實

2019-09-04 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今天傍晚透過電視談話表示，將動議撤回修訂《逃犯條例》草案。發起多次大遊行的「民間人權陣線」對林鄭月娥的電視談話做出回應時表示，「我們爭取雙真普選的決心更加堅定，我們將繼續抗爭，直至五大訴求，全面得到落實為止！」

根據「民間人權陣線」臉書，民陣表示，如果林鄭想僅靠著「撤回惡法」平息整場「爛攤子」，漠視群眾對五大訴求的堅持，那麼林鄭犯下的是「政治嚴重誤判，對局面於事無補。」

「民間人權陣線」表示，經過多月以來警隊濫暴濫捕、警黑聯手，「所有有良知的香港人最基本的訴求就是成立獨立調查委員會，以司法之公正，將期間的事件真相還原，追究黑警四人幫責任。」民陣指出，「如果林鄭無法跟上這條港人的基本道德底線，反倒只是加入更多保守、親政府的人士加入監警會，自以為交到貨，不面對群眾對政府一切的不信任，那所謂的對話亦只會是我等過去一直批評的公關遊戲。」

「民間人權陣線」指出，「整場政治風暴，是由林鄭政府一手催生，領導班子至今全無後果，高床軟枕；然而站在最前線，無可奈何地以身試法、捍衛家園的年輕人卻一次又一次遭到圍捕、被指控暴動、被毆打至遍體鱗傷，甚至一位又一位的青年以死相諫，這樣的後果落差，是不會有人願意接受的。」

最後，民陣表示，「經歷數月來，獨裁暴政的冷血無情，令到我們爭取雙真普選的決心更加堅定，我們將繼續抗爭，直至五大訴求，全面得到落實為止！」

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