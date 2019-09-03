西安市委書記人選確定 不是胡錦濤之子

2019-09-03 21:32

〔中央社〕懸缺逾半年的中共陝西省西安市委書記職務今天終告定案，由前河北省唐山市委書記王浩接任，而非一度傳聞甚囂塵上的前中共總書記胡錦濤之子、現任浙江省麗水市委書記胡海峰。

這項人事案由隸屬西安市委宣傳部的「西安發布」微信公眾公布。根據內容，現年56歲的王浩除接任西安市委書記外，並依例兼任中共陝西省委常委。

王浩生於山東，1982年7月參加工作，1984年1月加入中共，長期在山東省任職，官至煙台市委書記兼山東省委常委。2017年12月調任唐山市委書記兼河北省委常委。

前任西安市委書記為王永康，今年2月調往黑龍江擔任副省長兼省委常委。此後，西安市委書記一職便一直懸缺，至今已超過半年，是以往不常見的現象。

王永康調往黑龍江後不到一個月，南華早報3月間率先報導，現年僅47歲的胡海峰將轉任西安市委書記。當時，胡海峰才擔任麗水市委書記僅8個月。然而，這項消息日後便一直沒有下文，處於只聞樓梯響的階段。

西安市為省會城市，又是中國官方定義中的「副省級城市」。若胡海峰如傳言般接任西安市委書記，將成為年僅47歲的副省級幹部，目前在中共政壇並不多見。

然而，如今確定由56歲的王浩接任西安市委書記，箇中的人事變化過程是否出現轉折，目前不得而知。

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