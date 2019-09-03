泰國廢棄油桶中發現焦骨 證實失蹤5年社運人士遇害

2019-09-03 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國特別調查局（DSI）今（3）日證實，日前在碧武里府（Phetchaburi province）廢棄油桶中尋獲的焦黑骨骸，身分為2014年失蹤的社運人士，長期為少數民族克倫族（Karen）土地權利發聲的「比利」普拉吉‧拉崇恰倫（Porlajee "Billy" Rakchongcharoen）。

綜合外媒報導，今年5月一個200公升的油桶，在泰國碧武里府的崗卡章水壩（Kaeng Krachan dam）浮起，內含被燃燒過的骨骸碎片，今（3）日泰國特別調查局證實，經過DNA比對，骨骸身分為失蹤社運人士「比利」。

長期為泰國西部少數民族克倫族（Karen）土地權利發聲的比利，最後被目擊時間是2014年4月17日，他在崗卡章國家公園（Kaeng Krachan National Park）被官方拘留。

調查局表示，經過DNA比對，頭骨碎片與比利母親相符，可證實是失蹤5年的比利。調查局補充，比利應是被擄走後殺害，但死因目前仍未知。比利在失蹤前正積極調查克倫族的土地議題，克倫族指控國家公園機關，為驅逐他們而涉嫌燒毀他們的房屋和農地。

據悉，比利2014年遭國家公園機關因「違法持有野生蜂窩」逮捕後，國家公園官方對外宣稱他已經被釋放，但比利從此下落不明。泰國特別調查局目前已針對國家公園機關中的涉案人員展開調查。

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