反送中》澳洲外長挺港人合法示威 籲港府「傾聽人民聲音」

2019-09-03 16:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港「反送中」運動遭逢當局愈發嚴厲打壓之際，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）3日接受澳洲第一大報《澳洲人報》（The Australian）訪問時，緊急呼籲香港政府和警方「克制」，傾聽人民聲音。香港《南華早報》指出，佩恩此言可能觸怒北京，致使中澳關係再度惡化。

據報導，這是佩恩歷來對「反送中」運動最直接的支持言論，她直言「港人的擔憂是合法的，且多數示威者都是合法履行權利」，呼籲所有人立即克制暴力行為，重新努力透過對話取得和平解方。

對於北京可能介入收拾香港亂局，佩恩稱港府應「負起責任適切地」處理此次危機，恪守1984年簽訂的《中英聯合聲明》，尊重「一國兩制」下的權利和責任，包括維護香港法治、集會自由等，這是香港成就今日地位的基本要素。佩恩也提到，澳洲政府注意到港警近日的拘捕行動大為升級，包括多名立法會議員、區議員和青年政治人士，都受到控罪，「我們期望香港司法系統能一如以往透明」。

不過，「南早」指出，在華裔澳洲籍作家楊恆均（本名楊軍）上月23日，被中國政府以從事間諜活動的罪名正式逮捕後，中澳關係就益發緊張，澳洲總理莫里森更直指中方指控「絕對不是事實」，遭中國外交部斥「尊重中國司法權」。如今，佩恩的一席話無疑讓中澳關係雪上加霜。

澳洲國立大學戰略與國防研究中心教授布萊克斯蘭德（John Blaxland）指出，佩恩的言論反映澳洲愈來愈擔心北京將出重手鎮壓香港，因此率先傳達強烈訊息，盼北京做出「有意義的讓步」。他也認為，中國國家主席習近平已強烈意識到，北京做出的一舉一動，都可能在香港、台灣、甚至國際上面臨莫大風險。

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