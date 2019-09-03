美國與神學士達成原則協議 135天內將撤5000美軍

2019-09-03 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕負責阿富汗和解問題的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）2日表示，與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）原則上已經達成和平協議草案，等待總統最終批准，屆時美國將在135天內，從阿富汗撤軍5000人，並關閉5個基地。

哈里札德2日接受阿富汗《黎明新聞》（Tolo News）訪問時說，在與神學士談判數月達成的協議，必須獲得美國總統川普批准後才可簽署。哈里札德說，「原則上，我們已到達那裡，離簽署文件已經不遠。」作為美國撤軍的交換，神學士將承諾避免蓋達組織（al Qaeda）或伊斯蘭國（IS）等激進組織，在阿富汗境內發動襲擊、攻擊美國或其盟國的基地。

出生在阿富汗的美國資深外交官哈里札德表示，和平協議的目的是結束戰爭，減少阿富汗境內暴力衝突，代沒有正式的停火協議。他說，將由阿富汗人自行談判，以達成和解協議。任何未來談判的細節仍不清楚，神學士到目前為止拒絕直接與阿富汗政府打交道，阿富汗政府則認為神學士是一個非法的「傀儡」政權。

儘管神學士官員此前堅稱所有的外國軍隊都必須離開，但哈里札德拒絕透露剩下大約1萬4000名美軍，將在撤軍的第一階段後停留在阿富汗多久。該協議還有若干細節有待澄清，包括給予神學士的地位，該草案有意稱阿富汗伊斯蘭國。這點遭到一些阿富汗官員反對，因為他們認為叛亂分子將與國際公認的政府具有同等地位。

哈里札德已經與神學士代表進行了9輪談判，計畫本週將在喀布爾與一些阿富汗領導人舉行會談，以便在簽署協議之前達成共識。

神學士曾一度在阿富汗取得政權，2001年美國發生911恐怖攻擊後，神學士因庇護發動恐攻的「開打」組織而遭美軍推翻，之後轉而對抗由美國扶持的阿富汗政府。倘若雙方能就停戰達成協議，結束這場歷時近18年的美國史上最長戰爭，將指日可待。

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