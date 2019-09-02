周庭補選法官判勝訴 區諾軒：我的議席並不屬於我個人

2019-09-02 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕2018年時，香港眾志成員周庭參與立法會港島區補選，遭選舉主任取消其參選資格。高等法院今日裁定周庭的選舉呈請勝訴，並指該次選舉中勝出的立法會議員區諾軒並非「妥為當選」（duly elected）。周庭形容這只是「慘勝」，因法官判詞仍然認定選舉主任有權判斷候選人政治立場。立法會議員區諾軒今日下午宣告，其立法會議員生涯告一段落，他強調議席不屬於個人，「縱使天塌下來都要伸張正義」。

根據「立場新聞」 報導，周庭表示，法官判詞指出選舉主任在沒有問清楚政治立場就取消其參選資格，是違反程序公義，故判周庭勝訴。不過，判詞也同時確認，選舉主任有權判斷候選人政治立場及是否擁護《基本法》。被問到是否再參選，周庭指問題是太長遠，在政治動盪的時代之下，難以想像明年香港的情況。

根據「立場新聞」 報導，被法官認定並非「妥為當選」的區諾軒表示，今日的判決也標誌著他一年多的立法會議員生涯告一段落，但周庭的勝訴是打了政府一巴掌，反映出選舉主任違反程序公義，剝奪市民的公民權利，區諾軒認為主事者應該引咎辭職下台。

區諾軒指出，這一宗選舉訴訟只是一樁小戰役，「我的議席並不屬於我個人，必須放在香港公義成敗去看。可能未來一年，議會少了我一票，但我的一票，要換來香港社會不同階層、不同政見人士能夠進入政治體制，要換來真正監察政府的公義的立法會 70 票。就算以後議會內少了我的聲音，但我在議會外定必繼續發聲。要換來在香港政制發展的路上，我們無法選擇，唯有透過司法制度，才能挑戰政府違反民主原則的篩選。」

今日在記者會上一度哽咽的區諾軒表示，「這段日子，是我人生最光榮的一刻，我盡了政治生涯可以做的角色，希望各位互相砥礪，成就大義。天佑香港！香港人，加油！」

區諾軒今日下午宣告，其立法會議員生涯告一段落，他強調議席不屬於個人，「縱使天塌下來都要伸張正義」。 （圖擷取自臉書＿區諾軒 Au Nok-hin）

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