中國大學開學送「刷臉系統」 網友︰在美國早被告到關門

2019-09-02 17:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」2日報導，大專院校開學在即，位於中國江蘇省南京市的「南京中醫藥大學」（簡稱南中醫），成為首個在校園內安裝人臉辨識系統的中國高等教育機構。雖然校方聲稱有助提升出席及上課狀況，但也引發侵犯師生隱私的疑慮。

南中醫校方日前在官網宣布，新學期將採取一項「先導計畫」，在大門和兩間教室安裝人臉辨識系統，教室內的攝影鏡頭將自動捕捉學生臉部，除了有助於提升出席率外，也能監督學生的學習狀況，包括是否認真聽講、課堂上抬頭次數、是否在玩手機，以及有沒有打瞌睡等。

負責的學校人員表示，校方的立意是為了降低翹課、遲到、早退比率，甚至可以杜絕學生花錢請人代為上課的歪風。然而，這項計畫在中國網路上並未獲得太多正面回響，懷疑的人憂心這種做法只會侵犯教師和學生的隱私。

例如，有中國社群網站微博網友質疑：「學校到底是想培養什麼樣的人才？我從沒見到這種方式。」也有人直言：「要是歐洲或美國的學校安裝這種系統，校方早就被告到關門了。」

對於這類批評，負責該計畫的學校人員向「南早」表示，校方已諮詢過警察和司法當局，得知這種做法沒有侵犯隱私疑慮，因為教室屬於公共空間，「你（指批評者）是在抱怨可以督促你學習的系統？你真的是學生嗎？」此外，學校公告中還提到，將會聽取教師意見後，再決定是否全面安裝該系統。

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