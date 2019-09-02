反送中》開學日多校學生抗爭 林鄭月娥學妹下跪喊話

2019-09-02 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒，港人今日（2日）號召「三罷」，即罷工、罷課、罷市，雖然適逢學校開學日，但仍有學生發起抗議，在校門前表達訴求。

綜合港媒報導，新學期一開始，多間學校的學生就響應罷課行動，包括香港特首林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院，數名女中學生在校門前下跪，她們雖身穿制服，卻戴上示威者的頭盔、口罩等裝備，手舉抗議標語，寫著「特首，你願意聆聽學妹的聲音嗎？」等標語，呼籲其他學生、家長一同參與抗爭。

香港皇仁書院一早也有學生在校門口抗議，一樣戴上頭盔、口罩、眼罩等示威者裝備，他們列隊呼喊「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等口號，許多校友穿黑衣到場支持，估計人數逾200人。

在香港喇沙書院，今早有學生戴口罩、頭盔返校，也有3、40名校友支持學弟，在校外派發傳單，學生進入校園後到室外靜站抗議。

在港鐵天后站，10幾名香港庇理羅士女子中學的校友一早發送白絲帶、黑口罩及紗布等，呼籲學妹戴上，其中一名校友說，學校拒絕罷課、禁止設連儂牆，等於打壓學生言論自由，希望藉這種方式鼓勵學妹發聲。

香港英華書院學生約30人一早也打著傘，部分人戴上示威者裝備，以紅布遮蓋右眼，在校門口發送反送中文宣，也有不少校友參加，學生在校牆外設連儂牆，寫下加油打氣的話語，更堅定下一代港人追自由的決心。

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