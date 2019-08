槍手沿路隨機掃射 德州爆槍擊案已知至少5死21傷

2019-09-01 07:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州於當地時間週六下午約4點,驚傳隨機槍擊事件,目前已傳出造成5人身亡、約21人受傷,其中有名槍手已被射殺,並有其他涉案嫌犯逃逸中。

綜合媒體報導,德州米德蘭(Midland)和奧德薩(Odessa)地區於台灣時間今日清晨約5點多,驚傳有多名槍手於一間家居用品連鎖店 Home Depot持槍隨機掃射,造成多人死傷;也有消息指出,嫌犯在行駛於連接兩城市的20號州際公路以及91號公路時,也有從車廂向外隨機掃射路過的車輛。目前已知至少造成5人身亡、約21人受傷,傷者包含民眾及警員。

據警方指出,槍手可能有2人或3人,其中1名嫌犯已經在複合式商場「Cinergy」被逮捕並射殺,另有至少1名槍手在掃射後,劫持了一輛郵局車輛逃逸,目前當局仍在持續追捕。

在網路上也有疑似現場民眾PO出影片,影片中可聽到清晰的槍聲,並有目擊者驚喊,「那邊有槍擊,他們在亂開槍,他們在殺人了」。

Spree killer was passing vehicles and shooting occupants in #Midland #Odessa pic.twitter.com/YP691NDY3f

Another shot/wrecked car. My sister has passed 12 of these. #odessa #midland pic.twitter.com/n4nmPBU4un