槍手沿路隨機掃射 德州爆槍擊案已知至少5死21傷

2019-09-01 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州於當地時間週六下午約4點，驚傳隨機槍擊事件，目前已傳出造成5人身亡、約21人受傷，其中有名槍手已被射殺，並有其他涉案嫌犯逃逸中。

綜合媒體報導，德州米德蘭（Midland）和奧德薩（Odessa）地區於台灣時間今日清晨約5點多，驚傳有多名槍手於一間家居用品連鎖店 Home Depot持槍隨機掃射，造成多人死傷；也有消息指出，嫌犯在行駛於連接兩城市的20號州際公路以及91號公路時，也有從車廂向外隨機掃射路過的車輛。目前已知至少造成5人身亡、約21人受傷，傷者包含民眾及警員。

據警方指出，槍手可能有2人或3人，其中1名嫌犯已經在複合式商場「Cinergy」被逮捕並射殺，另有至少1名槍手在掃射後，劫持了一輛郵局車輛逃逸，目前當局仍在持續追捕。

在網路上也有疑似現場民眾PO出影片，影片中可聽到清晰的槍聲，並有目擊者驚喊，「那邊有槍擊，他們在亂開槍，他們在殺人了」。

Supuesto #vídeo del momento en que un tirador abre fuego en la ciudad de #Midland #Texas pic.twitter.com/lyAqVBl2Jw — Luis De Jesús ???????? （@ldejesusreyes） August 31, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法