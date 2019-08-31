捐款384億行善！ 利樂包推手瑞典富豪93歲辭世

2019-08-31 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕經營食品包裝利樂公司（Tetra Pak）的瑞典億萬富豪勞辛（Hans Rausing），將利樂包推向國際，現今每年在全球各地賣出1370億個具有專利的利樂包。不幸的是，勞辛的家人日前發布悲聞，勞辛已於29日與世長辭，享年93歲，對於這位包裝巨頭的辭世，外界無不痛心。

綜合外媒報導，利樂公司創辦人魯本（Ruben Rausing）於1950年時設計出1種用塑膠膜貼上厚紙製造的不透氣紙盒，用以保存食品，並將公司交由兒子勞辛接手，2年後勞辛將「利樂包」正式上市，並將其推向國際。

據了解，勞辛兄弟於1980年移居英國，以避開瑞典的重稅，根據富比世雜誌估計，勞辛家族是英國最富有家族之一，家族財產約有120億美元（約台幣3600億元）。自1998年以來，勞辛家族捐贈了超過10億英鎊（約台幣384億元），來資助醫學、人權、文化、環境創新和研究的組織。

對此，勞辛於2006年獲得英國爵級司令勳章，原因為「慈善事業貢獻卓著」。勞辛的孩子們日前發布共同聲明表示，「我們的父親不同凡響，在傑出的創業家與實業家生涯中達到非常高的成就，而後成為慈善家，支持這麼多慈善機構與基金會。」

勞辛的孩子們強調，「我們非常引以為榮，最重要的是，他是重視家庭的慈父，我們會珍惜這些美好的回憶。」

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